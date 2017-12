Cientista político avalia impacto político do PAC O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - anunciado nesta segunda-feira - encaixa-se no projeto político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a análise de Leôncio Martins Rodrigues, titular aposentado dos Departamentos de Ciência Política da USP e da Unicamp, em entrevista que o Estado traz na íntegra na edição desta terça-feira. Leôncio trata do impacto político do PAC, mas acredita que é preciso esperar pelo menos uns dois anos e "ver o que vai acontecer". Para ele, o plano poderá dar certo se os pobres forem beneficiados. beneficie a maioria dos pobres e, portanto, do eleitorado.