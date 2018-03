Cidades terá corte de R$ 8,5 bi e Defesa, de R$ 4,3 bi As despesas da União vão cair 1 ponto porcentual em relação ao PIB este ano, passando para 17,8% em 2011, de acordo com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Segundo detalhamento do corte de R$ 50 bilhões no Orçamento da União deste ano apresentado hoje, as despesas obrigatórias serão cortadas em R$ 15,762 bilhões, dos quais R$ 3,5 bilhões serão bloqueados em gastos com pessoal, por meio de auditoria para verificar desvios e fraudes.