Cidades do MA e PI definem prefeitos Eleitores de Pimenteiras (PI) e Joselândia (MA) voltaram às urnas no domingo para escolher, pela segunda vez, seus prefeitos. Em Pimenteiras venceu Romualdo Pereira (PSB), com 51,06% dos votos. Em Joselândia ganhou Maria Édila Abreu (PMDB), com 58,59%. Novas eleições estão marcadas em mais 19 municípios, já que seus prefeitos eleitos em outubro foram cassados pela Justiça Eleitoral.