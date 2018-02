Cidade perde 6 dos 17 vereadores A Câmara de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, está com seis vereadores a menos. A Justiça reduziu o número de cadeiras de 17 para 11 com base numa liminar de 2008 da juíza local, Maíra Callegari Gomes de Almeida, entregue ao presidente da Câmara,Rogério Magrini dos Santos (PTB). Deixaram o cargo José André Roberto Mazer (PTB), ex-presidente da Câmara, Nilton César Teixeira (PSDB), Élio Antônio Cândido (PDT), Márcio Rogério Leite (PR), José Candido Pereira (PPS) e Leonardo Lima Dias Meira (PSC). A Câmara não pode recorrer, pois os afastados estão fora do Legislativo.