Cidade no MA realiza o 1º turno Única cidade do País onde não houve primeiro turno no dia 5 de outubro, o município de Benedito Leite (700 km de São Luís), no Maranhão, finalmente conheceu ontem o seu novo prefeito. O comerciante Coelho Júnior (PRB) venceu a disputa com 45,02% dos votos