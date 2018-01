Cidade no interior de SP não sabe quem será prefeito Localizada a 165 quilômetros de São Paulo e com pouco mais de 5 mil habitantes, a cidade de Lagoinha ainda não sabe quem será prefeito a partir do ano que vem. O candidato que ganhou as eleições no mês passado, Elcio José Ferreira (DEM), foi condenado por improbidade administrativa na sua antiga gestão, entre 1993 e 1996. O ex-prefeito perdeu o prazo de recurso em segunda instância e ficou inelegível por cinco anos, o que impedirá a sua posse. Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou pedido de liminar apresentado pelos advogados do candidato vencedor, para que ele pudesse recorrer da decisão. Ferreira obteve 2.493 votos na eleição, 57,79% dos 4.314 votos válidos. Enquanto isso, o segundo colocado, o vereador João Evangelista de Souza, conhecido por Babá, tenta garantir a sua diplomação. Ele concorreu com apoio do atual prefeito, José Galvão (PSDB), e encabeçou a chapa do PV. Conseguiu nas urnas 1.590 votos ou 36,86% do total. A promotora de Justiça de São Luís do Paraitinga, Sandra Regina Rodrigues de Oliveira, está encarregada de emitir um parecer sobre o caso. A oposição torce para que ela decida pela diplomação de Babá, mas ainda se cogita a realização de outra eleição. Com base no parecer, o TJ tomará a decisão final. Sandra foi procurada ontem para comentar o caso, mas não interrompeu as audiências para falar com a reportagem. O candidato vencedor também foi procurado pelo Estado, mas não atendeu às ligações.