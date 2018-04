Cidade na BA terá nova eleição no dia 29 de março Os 8.720 eleitores de Itapé (BA), 454 quilômetros ao sul de Salvador, vão voltar às urnas para eleger o prefeito em 29 de março. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) na noite de ontem e publicada no Diário do Poder Judiciário de hoje. Segundo o entendimento dos juízes, a eleição na cidade foi considerada nula porque o prefeito e candidato à reeleição Pedro Jackson Brandão (PMDB), o Pedrão, teve mais de 50% dos votos válidos (foram 66,7%), mas seu registro de candidatura foi indeferido, porque as contas de sua administração foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A presidente da Câmara, Luzinete Miranda (PMDB), ocupa interinamente a prefeitura desde 1.º de janeiro.