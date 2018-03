Cidade faz teste com votação digital Observadores de tribunais eleitorais de 15 Estados, incluindo cinco desembargadores, acompanharam a votação digital em Fátima do Sul (MS). É o sistema biométrico, onde os eleitores são identificados pelas impressões digitais. São 13.977 pessoas em condições de votar, no município situado a 232 quilômetros de Campo Grande.Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, com os resultados da eleição simulada será possível aprimorar o software para o dia do pleito oficial, além de testar a reação do eleitor com o novo sistema.