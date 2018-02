Cidade do AM tem o maior custo por eleitor São Gabriel da Cachoeira (AM), a 858 quilômetros de Manaus, é o município com o eleitor mais caro do Brasil, R$ 20, por causa da logística para o voto. Helicóptero, hidroavião e várias voadeiras (canoas motorizadas) são necessários para chegar aos pouco mais de 21 mil eleitores, na maioria indígenas de 24 etnias. A estimativa é que sejam gastos R$ 450 mil nas eleições na cidade, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. O custo médio do eleitor no Amazonas é de R$ 2.