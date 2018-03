Cidade de SP terá R$ 8,1 bi do governo Dilma para obras

Do total anunciado, R$ 3 bilhões serão para obras de mobilidade, R$ 1,4 bilhão para drenagem e R$ 2,2 bilhões para recuperação de mananciais das represas Billings e Guarapiranga, que abastecem o município. "Para que a população não perca moradia nas obras, colocamos R$ 1,5 bilhão em moradias do Minha Casa, Minha vida. Moradia é elemento que distingue obras sustentáveis e não sustentáveis", disse a presidente.

Ela avaliou ainda que estará contribuindo para que haja efetiva melhoria nas condições de vida da população paulistana, município classificado por ela como uma das "megacidades" mundiais com maiores problemas de transporte metroviário. "Temos a maior cidade do mundo com menor sistema metroviário do mundo e precisamos encarar esse desafio com todas as armas", afirmou. Dilma classificou ainda a criação das megacidades como um dos principais fenômenos que caracterizam o século 21, como as redes sociais.