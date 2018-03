Cidade de Alagoas fica sem comando Matriz do Camaragibe (AL) está sem comando desde a semana passada, quando a prefeita-tampão Josedalva dos Santos Lima e a vice-prefeita Denise Araújo Gonzaga foram afastadas por ordem do desembargador Estácio Luiz Gama de Lima, do Tribunal de Justiça de Alagoas, atendendo a pedido feito pelo Ministério Público Estadual. Na vaga delas deveria ter assumido o presidente da Câmara, Gesiel Evangelista, ou o primeiro-vice-presidente, José Livino da Silva Filho. Os dois renunciaram para não assumir a prefeitura e com isso evitar a inelegibilidade. A Justiça deve nomear um administrador temporário.