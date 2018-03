Cidadão pode opinar sobre tramitações em site do Senado Para atender à pauta das ruas e tentar promover uma maior participação social nas decisões legislativas, o Senado Federal terá em sua página na internet um espaço para que o cidadão possa se manifestar sobre qualquer matéria legislativa em tramitação na Casa. A decisão está em resolução assinada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, publicada nesta quinta-feira, 11, no Diário Oficial da União.