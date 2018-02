Cid nega saída do PSB mas deve indicar presidente do Solidariedade no CE

Fortaleza - O governador do Ceará e presidente estadual do PSB, Cid Gomes, recebe nesta terça-feira (3) o deputado federal Paulinho da Força (PDT-SP) para um almoço no Palácio da Abolição, sede do Governo em Fortaleza. No cardápio estão as eleições de 2014.

Paulinho deve oferecer a Cid a indicação para comandar o novo Partido da Solidariedade. Nesta segunda-feira (2), durante evento para jovens no Palácio da Abolição, Cid Gomes descartou saída do PSB. "Não tem essa história de saída do PSB. Vou receber o Paulinho porque temos uma relação boa desde quando ele foi vice na chapa presidencial de Ciro Gomes", disse.

O governador afirmou não ver motivos para a troca de partido. "Não é porque tenho opinião discordante em relação a segmentos do partido que (isso) vai fazer com que eu saia. Não sou candidato a nada, não tenho nenhuma angústia, nenhuma aflição partidária. Vou ficar no PSB e vou lutar no PSB pra defender o que eu penso".

Cid Gomes se diz desconfortável no PSB desde que o presidente nacional do partido, o governador de Pernambuco Eduardo Campos, recebeu o presidente nacional do PSDB, o senador Aécio Neves (MG), para conversar sobre 2014. Sobre o encontro, Cid chegou a postar em sua conta nas redes sociais a frase: "Linha auxiliar do PSDB. Será este o papel do PSB em 2014?"

No almoço com Paulinho há a expectativa de que Cid indique um nome a comandar o Solidariedade no Estado. O mais provável é o do seu secretário de Desenvolvimento Econômico, Alexandre Pereira, hoje presidente do PPS no Ceará. Ele deve participar do almoço ao lado do vice-governador Domingos Filho (PMDB) e do ex-ministro Ciro Gomes (PSB).

Há rumores que pelo menos quatro deputados estaduais do PMDB-CE possam migrar para o Solidariedade.