Cid Gomes se recupera de mal estar e deve ir à convenção do PROS

FORTALEZA - De acordo com um de seu principais interlocutores, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PROS), o governador do Ceará, Cid Gomes (PROS), está bem e estará nesta terça-feira, 24, em Brasília na convenção nacional do PROS. Faltando menos de uma semana para o prazo final para as convenções, o governador segue fazendo segredo sobre o nome que deverá receber seu apoio, e tentar se eleger como seu sucessor no governo do Ceará.

Roberto Cláudio, que é médico, atribuiu o mal estar que fez Cid desmaiar, no domingo, enquanto discursava na convenção estadual do PDT, a uma série de fatores que vão desde o calor, desidratação, alimentação inadequada até a véspera de tomada de decisões importantes como a escolha da chapa governista que deverá disputar a sucessão no Estado.

Nos bastidores, o nome mais forte é o do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque, é o mais citado.

A convenção do PROS cearense está marcada para o dia 29 (domingo) e acontecerá, no ginásio da Faculdade Ari de Sá, em conjunto com outros partidos que compõem a base aliada do governador. No mesmo dia, no ginásio Aécio de Borba, o PMDB deverá oficializar a candidatura do senador Eunício Oliveira ao governo.

Cid tem feito reuniões com os partidos que deverão seguir com ele, algo em torno de 24 legendas, a maioria de baixa representatividade. Embora boa parte dos partidos venham comparecendo as encontros puxados pelo governador, existe uma expectativa com relação à possibilidade do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) vir a ser o escolhido para vice na chapa encabeçada por Aécio Neves à Presidência da República, o que mudaria totalmente o cenário político cearense.