Cid Gomes: Reunião com Dilma tratou de refinaria no CE Após reunião de duas horas com a presidente Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, o governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), disse que a Petrobras deve formar sociedade com uma empresa asiática para o projeto de construção de uma refinaria no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.