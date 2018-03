Cid Gomes recebe lideranças dos protestos no CE O governador do Ceará. Cid Gomes (PSB) recebeu na tarde desta sexta-feira lideranças dos movimentos Mais Pão, Menos Circo e Passe Livre, que organizaram duas grandes manifestações nesta semana em Fortaleza. O encontro aconteceu na Assembleia Legislativa, onde por mais de três horas os manifestantes apresentaram uma pauta de reivindicações ao governador, ao prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PSB), com a intermediação do presidente da Assembleia, deputado José Albuquerque (PSB) e dos secretários municipais de Educação, Ivo Gomes, e de Serviços Públicos, João Pupo.