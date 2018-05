Cid Gomes passa mal após discurso O governador do Ceará, Cid Gomes (Pros) passou mal no final do discurso que fazia na inauguração da Políclínica de Limoeiro do Norte, a 200 quilômetros de Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 03. Cid pediu água e acabou sentando no palco. Os paramédicos do Serviço de Assistência Médica de Urgência (Samu) constataram que o governador estava com pressão baixa e teria que ser transportado para um atendimento melhor qualificado em Fortaleza. Cid foi para a capital cearense de helicóptero e cancelou a reunião que teria com os líderes do Pros para decidir se renuncia ou não ao cargo nesta sexta-feira, 04.