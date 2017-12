Cid Gomes pagará servidores com oito dias de atraso O governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), deve pagar nesta sexta-feira a folha atrasada de dezembro do ano passado a 76.924 servidores de 25 órgãos que deveriam ter recebido entre os últimos dias 4 e 5, segundo informações da Agência Nordeste. O secretário da Fazenda, Mauro Benevides Filho, disse estar ciente do transtorno gerado com a decisão do adiamento dos vencimentos, mas garantiu que, a partir de agora, os servidores serão pagos regularmente até o final desta gestão. "O atraso aconteceu exclusivamente em conseqüência da ausência de recursos destinados para este fim, no caixa estadual", reforçou o secretário. Na terça-feira, servidores estaduais do Ceará entraram com um mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, para receberem os salários atrasados. Em seu primeiro dia de mandato, sem dinheiro em caixa, o governador do Ceará havia anunciado que não pagaria o salário de dezembro aos servidores. Na ocasião, ele também suspendeu todos os convênios, contratos e licitações até o dia 31 de janeiro e pediu a redução de 25% das despesas com funcionários comissionados.