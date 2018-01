Cid Gomes nega haver convite para Ciro assumir ministério

Segundo o governador, o tema não foi tratado no encontro. "Objetivamente não há convite para o Ciro assumir nenhum ministério, que seja do meu conhecimento", disse o governador após a reunião com Mercadante, na qual, segundo, só foram tratados temas relacionados à educação.

Cid Gomes informou que vai se reunir ainda nesta quarta-feira com integrantes da cúpula do seu partido, o PROS, no Congresso e que um dos temas a serem debatidos deve ser a questão da reforma ministerial. Questionado se o ministério da Integração contemplaria o partido, o governador disse: "nunca tive o menor apetite por ministério". Em seguida, admitiu: "eu brinco, mas no fundo há um tom de verdade. Para mim, como governador, interessaria 15 ministérios. Como não é razoável e meu partido não tem porte para isso, é irrelevante a quantidade de ministérios." Cid Gomes disse ainda que não vai se encontrar com a presidente Dilma Rousseff nesta quarta.