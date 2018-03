Cid Gomes homenageia Dilma em evento do PSB sem Ciro

Cid discursou no evento de entrega das propostas do PSB a eventual governo de Dilma Rousseff (PT), caso ela vença as eleições para o Palácio do Planalto, representando todos os governadores presentes. Num gesto de carinho à candidata, e a fim de afastar a imagem de "dama de ferro" que ela ganhou no comando da Casa Civil, ele acrescentou que "ela não é dura. É terna, carinhosa, tem amor pelo povo brasileiro".

Cid Gomes foi escolhido para discursar em nome dos governadores a fim de aplacar os rumores de que persiste o ressentimento da família Gomes quanto à opção do partido pela aliança com Dilma. Mesmo assim, a ausência do deputado federal Ciro Gomes (CE), irmão de Cid, foi um dos aspectos que mais chamou a atenção no evento.

Ciro pretendia ser o candidato do PSB à Presidência da República. Entretanto, a maioria dos diretórios estaduais do PSB optou pela aliança com o PT de Dilma Rousseff.