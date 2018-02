Cid Gomes foi melhor que Campos na educação, diz ex-aliado do candidato à Presidência

RECIFE - Ex-aliado do presidenciável Eduardo Campos (PSB), o pré-candidato do PTB ao governo de Pernambuco, senador Armando Monteiro Neto, afirmou nesta segunda-feira, 5, que a gestão do governador do Ceará, Cid Gomes (PROS), foi melhor que a de Campos quando foi governador no setor da educação.

A relação entre Cid e Campos, que já eram desafetos políticos antes, foi rompida de vez quando o governador do Ceará deixou o PSB para se filiar ao PROS no ano passado. Os irmãos Gomes - Cid e Ciro - deixaram o PSB por discordar da candidatura de Eduardo Campos à Presidência.

"O Ceará, nos últimos 10 anos, avançou de forma significativa: nos anos iniciais do ensino fundamental ocupa a 12. colocação no Brasil e Pernambuco é o 18.", afirmou Monteiro Neto. "Nos anos fundamentais do fundamental o Ceará é o sétimo no País e nós (PE) somos o vigésimo segundo; e no ensino médio nós estamos em décimo quinto enquanto o Ceará está em oitavo lugar na média nacional". "É possível melhorar", disse.

Dos acertos do governo Campos, ele apontou o programa de segurança pública Pacto Pela Vida como um programa a ser institucionalizado como política pública diante do seu acerto, mas assegurou que se eleito reduzirá o número de secretarias (27) e defendeu formas de controle para Organizações Sociais (OS) e Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Patrão. "O PSB gosta de patrão, o PSB valoriza os patrões", afirmou Monteiro Neto. "Quando o patrão está do lado do PSB é empresário progressista, quando circunstancialmente fica colocado no outro campo, volta a ser patrão".

Monteiro Neto, que disputa o governo em aliança com o PT, contra o candidato de Campos, o ex-secretário de Fazenda, Paulo Câmara, fez a provocação por ser apontado como "candidato dos patrões" pelo partido de Campos. O empresário participou de sabatina realizada pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação - em parceria com o jornal Folha de São Paulo - e lembrou que os peemedebistas Paulo Skaf e José Batista Júnior da Friboi eram dos quadros do PSB, que os acolheu.

"A nova política não deve servir para destilar velhos preconceitos", disse, ao garantir que não tem dificuldade por sua origem social e ao definir patrão como dirigente empresarial. "O PSB fez aliança no passado com Jose Ermírio de Morais, com Antonio Farias, com Armando Monteiro Filho, com Armando Monteiro Neto".