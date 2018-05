Cid Gomes fica no governo até o fim do mandato O governador do Ceará, Cid Gomes (PROS), cumprirá seu mandato até o dia 31 de dezembro deste ano. Com a permanência no governo, ele e o irmão, Ciro Gomes, ficam inelegíveis para as eleições de outubro deste ano. Também torna-se mais distante o desejo da presidente Dilma Rousseff de contar com um palanque amplo no Ceará, unindo PROS, PT e PMDB. A tendência é que os irmãos Gomes lancem um candidato do PROS à sucessão contra o senador Eunício Oliveira (PMDB), que lidera as pesquisas e se mostra firme em não recuar na candidatura ao governo.