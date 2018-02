Cid Gomes escolhe petista como candidato à sua sucessão

Em 2010, Camilo Santana foi o deputado estadual mais votado do Ceará, recebendo 131.171 votos no Estado. Pertence à ala conhecida no Ceará como PT do Cid, pela afinidade com o governador. Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Ceará, Santana é servidor público federal concursado do Ibama, ocupando a função de analista ambiental e professor do Curso de Saneamento Ambiental do Instituto Centec em Juazeiro do Norte. Em 2006 ajudou a coordenar, no Cariri, a campanha vitoriosa do Governador Cid Gomes.