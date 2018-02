Cid Gomes é liberado de hospital após queda de pressão

Erich Decat, Agência Estado 22 Junho 2014 | 14h26

Cid Gomes deu entrada no início da tarde deste domingo no Hospital Geral de Fortaleza depois de passar mal durante a convenção do PDT. Ontem, Cid Gomes esteve em Brasília para participar da convenção nacional do PT que oficializou a candidatura à reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT).

Não é a primeira vez que o governador apresenta esse problema. Segundo a assessoria, houve um episódio semelhante há dois anos, em um evento em Quixeramobim, e outro em abril deste ano, em Limoeiro do Norte, às vésperas de Cid anunciar sua decisão de ficar no governo do Ceará, o que inviabilizou uma potencial candidatura de seu irmão, Ciro Gomes.