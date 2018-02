Cid Gomes defende Aécio na presidência do Senado O governador reeleito do Ceará, Cid Gomes (PSB), defendeu hoje que a presidente eleita, Dilma Rousseff, acerte um pacto entre os partidos da base aliada para levar o tucano Aécio Neves, eleito senador por Minas Gerais, à presidência do Senado. "Seria um belo aceno", disse Cid Gomes.