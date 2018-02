Cid Gomes: Ciro deve assumir empresa pública no CE Depois de desistir de ser ministro do governo de Dilma Rousseff, o deputado Ciro Gomes (PSB) deverá a assumir a presidência da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) na área do Complexo Industrial e Portuário de Pecém, no Ceará. O convite foi feito por seu irmão e governador cearense, Cid Gomes (PSB). "Ele ainda não deu resposta", disse o governador, que esteve hoje em Brasília para participar das cerimônias de posse dos dois ministros do PSB.