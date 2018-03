Cid Gomes ataca ministro dos Transportes: 'inepto e desonesto'

FORTALEZA - Usando um estilo que mais lembra o irmão Ciro Gomes, o governador do Ceará, Cid Gomes, ambos do PSB, desferiu duras críticas ao ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). Cid Gomes responsabilizou os dois órgãos federais pelas péssimas condições nas BRs que cortam o Ceará. Chamou o ministro de "inepto, incompetente e desonesto", classificou o ministério de "laia" e o Dnit de "quadrilha" e propôs aos cearenses um "rally" pelos buracos da BR-222, que está marcado para o dia 16 deste mês. Com isso, o socialista pretende chamar a atenção para o problema.

"O Ministério dos Transportes tem tratado o Ceará de forma desigual e descompromissada. Nenhum outro Estado da Federação tem uma situação tão caótica, principalmente em se tratando da BR-222", disse Cid Gomes, neste sábado, 7, em Sobral. O governador deu as declarações durante passagem do "Governo do Ceará na Minha Cidade", programa no qual ele percorre cidades do interior para ouvir a demanda dos cearenses. Cid disse que iria levar essa questão das estradas, pessoalmente, à presidente Dilma Rousseff (PT).

Os ataques do governador cearense ao ministro dos transportes foram gravados pelo radialista Walter Lessa, da Rede Jangadeiro FM Sobral.

No áudio, que foi parar na internet, Cid chama Alfredo Nascimento de "ministro inepto, incompetente e desonesto". "É um ministro inepto, incompetente e desonesto, que a frente desse ministério já há vários anos tem discriminado o estado do Ceará e feito com que as nossas BR's tenham características absolutamente diferente", disparou Cid Gomes.

Cid Gomes propôs à bancada federal cearense que fizesse um boicote a temas de interesse do Ministério. "Então nós precisamos denunciar esse descaso do ministro dos Transportes e da sua laia do Dnit. Aquilo ali é uma laia é um antro de roubalheira, aquele ministério dos Transportes e o Dnit, pra que a gente possa ter os investimento aqui necessários para que a população enfim possa transitar em segurança", afirmou.