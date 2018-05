Cid Gomes anuncia no Facebook que não será candidato Descansando por recomendação médica, após passar mal nesta quinta-feira à noite, dia 3, durante inauguração de obra no interior, o governador do Ceará, Cid Gomes (PROS), comunicou, nesta sexta-feira, 4, sua decisão de cumprir seu mandato até o final via mídias sociais. Em sua página no Facebook, ele disse ter recebido apelos de diversos amigos, partidos e lideranças políticas do Ceará para considerar a possibilidade de deixar o governo do Estado, de maneira a ensejar uma candidatura do nosso partido ao Senado Federal.