Cid Gomes acerta com Dilma apoio a petista no Ceará

O governador do Ceará, Cid Gomes (PROS), escolheu o petista Camilo Santana como candidato à sua sucessão. O lançamento teve o aval da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Camilo Santana disputará o governo com o líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, que fechou sua coligação com o PSDB e com o PR.

Dilma interveio para que o deputado federal José Guimarães (PT-CE) recuasse de sua pré-candidatura ao Senado. Com isso, o grupo político de Cid e do ex-governador Ciro Gomes lançará como candidato ao Senado o ex-secretário da Fazenda Mauro Filho, do PROS, que é filho do deputado Mauro Benevides, do PMDB.

Embora Dilma e Lula tenham participado das negociações que levaram à candidatura de Camilo Santana, o senador Eunício Oliveira ainda aguarda pelo cumprimento de uma promessa do ex-presidente, de que vai apoiá-lo. Isso, no entanto, não deverá ocorrer.

Articulação. "Dilma, Lula e os irmãos Gomes têm um candidato, que é do PT", disse, em tom de comemoração, José Guimarães, que é vice-presidente do diretório nacional do partido.

"As negociações foram feitas pelo ministro Aloizio Mercadante (Casa Civil), que falou em nome de Dilma e Lula, Rui Falcão (presidente do PT) e pelos irmãos Gomes", contou Guimarães, que buscará a reeleição como deputado federal.

Em 2010, Camilo Santana foi o deputado estadual mais votado do Ceará, recebendo 131.171 votos no Estado. Pertence à ala conhecida no Ceará como PT do Cid, pela afinidade com o governador. Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Ceará, é servidor concursado do Ibama.