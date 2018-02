Cid conversou com Chalita sobre mudança de domicílio de Ciro

Fernando Martines, do estadao.com.br,

O governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), conversou com o vereador Gabriel Chalita (PSB-SP) na última quarta-feira, 30, sobre a transferência do domicílio eleitoral de seu irmão, Ciro Gomes (PSB-CE), para São Paulo. Entretanto, ele prefere que o deputado se mantenha como pré-candidato à Presidência nas eleições de 2010. Ciro confirmou a mudança na tarde desta quinta-feira, 1º.

A informação foi dada pela assessoria de imprensa do governador do Ceará, que também relatou ao estadao.com.br que Cid defende esta atitude de seu irmão "só por garantia". Desta forma, Ciro pode colocar em prática sua meta principal, que é se lançar à Presidência, embora algumas alas de seu partido e o PT queiram que ele dispute o governo paulista.

Durante o anúncio de sua transferência de domicílio eleitoral para São Paulo, o deputado garantiu que é pré-candidato a presidente. Ele disse que a atitude de mudar o local onde votará no ano que vem foi tomada por seu partido.