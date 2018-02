Cid confirma saída do PSB; nova filiação sai 3ª feira

O grupo de Cid entrega nesta sexta-feira, 27, em Recife, toda documentação para desfiliação do PSB, para assim poder apoiar a tentativa de reeleição da presidente Dilma Rousseff, em detrimento à candidatura do presidente nacional do PSB, governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Os cidistas receberam cinco propostas de filiação e nenhum delas foi do PT. "Não fomos convidados nem nos convidamos para o PT. Estamos estudando os convites do PROS, PDT, PP, PSD e PCdoB". A maioria do grupo de cerca de 200 pessoas entre prefeitos, vice prefeitos, vereadores, quatro deputados federais e nove deputados estaduais tende a ingressar no PROS - por ser um novo partido e, portanto, não haver o perigo de perda de mandato.

Mas o deputado estadual licenciado Ivo Gomes, irmão de Cid, defende o ingresso do bloco no PDT, onde já está a ex-mulher de Ciro Gomes, a deputada estadual Patrícia Saboya. Isso poderá ocorrer se o deputado estadual Heitor Férrer, que é desafeto dos Ferreira Gomes, sair para concorrer ao governo pelo PSB. Aí há a restrição de um possível questionamento dos mandatos, no que pese a Executiva Nacional do PSB ter assegurado que não vai retaliar o grupo que pediu para sair. Participaram da reunião o ex-ministro Ciro Gomes; o vice-governador Domingos Filho; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Albuquerque; o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio - além de 37 prefeitos, quatro deputados federais, nove deputados estaduais e dezenas de vereadores.