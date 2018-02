Cid apoia Dilma e diz que é hora de olhar para frente

O governador se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. Segundo ele, a conversa girou em torno de assuntos administrativos - entre eles, o projeto de uma refinaria da Petrobras que deve ser construída no Ceará.

De acordo com Cid Gomes, o presidente Lula perguntou por Ciro Gomes. "(Ciro) Está nos Estados Unidos, tirou uns dias aí", afirmou o governador.

Sobre a sucessão presidencial deste ano, ele afirmou que não "é mais hora de olhar para trás". "A gente tem de olhar para frente, as coisas são assim".

O governador disse que escuta queixas de pessoas sobre a ausência de Ciro Gomes, seu irmão, na disputa presidencial. "Pessoas chegam a mim e dizem ''Ah, eu lamento muito''. Mas eu tenho de olhar para frente, tenho certeza de que será a postura do Ciro também. A decisão do partido foi de não ter candidato. A gente tem de aceitar e se submeter a ela".