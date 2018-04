Cícero Almeida ganha com 81,49 % dos votos

O prefeito Cícero Almeida (PP) foi reeleito com 81,49% dos votos, 71% a mais que o segundo colocado. Os números confirmam o resultado das pesquisas de boca-de-urna que apontavam a vitória de Almeida. O candidato do PT, deputado estadual Judson Cabral, ficou em segundo lugar, com 10,69%. A ex-ministra da Mulher Solange Jurema (PSDB) ficou em terceiro, com 6,07%. O engenheiro agrônomo Mário Agra (PSOL) ficou em quarto, com 1,50%, e o sindicalista Manoel Assis (PSTU) na última colocação, com 0,25%.