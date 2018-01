Chuvas de janeiro e fevereiro podem pôr fim ao racionamento O coordenador da Câmara de Gestão da Crise de Energia, ministro Pedro Parente, disse há pouco que as chuvas que caíram em dezembro melhoraram o nível dos reservatórios, mas que é necessário aguardar os meses de janeiro e fevereiro para fazer uma nova avaliação sobre o racionamento. Parente disse que no ano passado "o problema foi a falta de chuvas em janeiro e fevereiro. Por isso, vamos aguardar esses meses e, no fim de fevereiro, teremos uma posição sobre o racionamento", disse. Parente evitou falar diretamente sobre o fim do racionamento, mas afirmou que "não vamos manter o racionamento nem um minuto além do necessário". Ele lamentou os desabamentos e as mortes causados pelas chuvas no mês passado, mas disse que essas chuvas ajudaram para que ontem o nível dos reservatórios no Sudeste chegasse a 33% e, no Nordeste, a mais de 14%. Ele disse não crer em redução dos investimentos das termelétricas em virtude da expectativa de redução da crise energética. O ministro afirmou que, no próximo dia 9, será divulgada em Brasília o relatório do Comitê de Revitalização do Modelo do Setor Elétrico e que nele vão constar vários aperfeiçoamentos que devem estimular os investimentos. Ele não quis adiantar informações sobre o relatório, porque o trabalho ainda não foi apresentado ao presidente Fernando Henrique Cardoso. No entanto, o relatório vai propor que o ministério de Minas e Energia passe a coordenar a Aneel e a ANP de maneira a preparar melhor o governo para o papel de regulador. "O governo não estava preparado para esse papel de regulador. A falta de estrutura no Ministério de Minas e Energia chegou ao ponto de não acender o alerta no momento adequado e não tomar providências a tempo". Parente afirmou ainda que não acredita na unificação da Aneel e da ANP e que o relatório trará novidades sobre o Mercado Atacadista de Energia (MAE). "Até agora tivemos pouco tempo para cuidar do MAE, mas vamos cuidar disso agora", afirmou.