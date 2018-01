Chuvas danificam estradas em 9 Estados Pelo menos nove Estados tiveram suas estradas federais castigadas pelas chuvas que atingem as regiões Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste e Sul desde a semana passada. No final da tarde desta quinta-feira, o secretário-executivo do Ministério dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, anunciou que será editada uma medida provisória destinando mais R$ 10 milhões para as obras emergenciais de recuperação dos trechos destruídos ou danificados. A proposta já recebeu o aval do Ministério do Planejamento e, se aprovada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, será publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira. As situações mais graves, de acordo com o balanço divulgado nesta quinta pelo Ministério dos Transportes verificam-se no Espírito Santo e Tocantins. O Espírito Santo sofre desde novembro com os estragos dos temporais e nesta quinta teve a BR-101 interditada totalmente no quilômetro 10, próximo ao município de Pedro Canário. A pista cedeu um metro de profundidade numa extensão de 80 metros. O local já está sinalizado, e o trânsito foi desviado pela ES-130. Devido a problemas anteriores, o Estado já recebeu R$ 6 milhões para obras de recuperação. A pista principal da rodovia Belém-Brasília, única estrada federal pavimentada que cruza o Tocantins, também foi destruída em dois trechos e permanece com o tráfego fluindo por desvios. A reconstrução de apenas um trecho custará cerca de R$ 1,2 milhão. Em Minas Gerais, as chuvas provocaram erosões e bloqueios em quatro estradas. Na BR-040 e na BR-050, os motoristas estão tendo de trafegar em meia pista ou pelo acostamento, e o trabalho de recuperação levará pelo menos seis dias, a um custo orçado de R$ 320 mil. O desbloqueio da BR-354, tomada por uma erosão, deverá custar outros R$ 150 mil, enquanto na BR-494 apenas automóveis estão passando. No Paraná, os temporais dos últimos dias provocaram interdição parcial de trechos das BRs 116, 153, 272 e 163. No trecho urbano da BR-116 que passa pelo município de Campina Grande do Sul, as chuvas causaram transtornos aos motoristas, que utilizam apenas uma parte da pista. O DNER está desde quarta-feira realizando os trabalhos de restauração em uma extensão de 22 quilômetros. O Estado de Goiás também está sendo bastante castigado pelas chuvas, com dois trechos da BR-364 parcialmente interditados. No quilômetro 175 da rodovia, próximo a Jataí, ocorreu um afundamento de 150 metros na pista, e o DNER não descarta a interdição total do trecho. Também estão em situação crítica as BRs 158, 452, 060 e 020. Em Mato Grosso, os problemas concentram-se na BR-163, interditada parcialmente em dois trechos, devido a danos na pista próximos à divisa com o Pará e ao rompimento da cabeceira de uma ponte sobre o Rio Arinos, entre Posto Gil e Nova Mutum. No Ceará, a BR-116 teve o acostamento demolido pelas erosões em vários pontos, e na BR-222 há vários trechos com sério risco de desabamento. No Piauí, há problemas na BR-316, próximo ao município de Passagem Franca, e na BR-343, nas proximidades da capital Teresina. A Bahia é o nono Estado atingido. São Paulo e Rio também sofrem com as chuvas, mas a malha federal é pequena.