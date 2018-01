Chuvas causam prejuízos em Santa Branca A cidade de Santa Branca, no Vale do Paraíba em SP, está em estado de emergência, por causa de uma forte chuva registrada na cidade na noite de sexta-feira. Hoje, 45 imóveis, segundo a Defesa Civil de São José dos Campos ainda estavam interditados, "uns por estarem ainda com muita lama, outros porque ameaçam desabar", disse Delaney Di Maio, chefe da Defesa Civil de São José. Das 35 famílias desabrigadas, seis estão em prédios públicos da prefeitura e outras em casas de parente ou vizinhos. Os prejuízos, contando as estradas rurais onde pontes caíram é de aproximadamente R$400 mil. Além das casas prejudicadas, a força da água também derrubou o muro de uma fábrica, fazendo com que todo o telhado caísse. "Meu prejuízo só não foi maior graças à solidariedade das pessoas, que me ajudaram a recolher e carregar as máquinas para outro galpão", disse o empresário Renato Siqueira Filho, dono de uma confecção de enxovais. Assustado, ele conta que ainda não calculou os prejuízos e que uma pequena parte da produção de roupas para bebê foi perdida. Temporal - Na tarde de hoje voltou a chover no Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, duas fortes chuvas foram registradas em menos de uma hora. Segundo a Defesa Civil, houve três pontos de alagamento e três quedas de árvores, mas sem grandes conseqüências. Estradas - A Rodovia dos Tamoios, que liga o litoral norte a São José dos Campos, está com tráfego intenso e cerca de 35 carros por minuto sobem a serra. Segundo a Polícia Rodoviária pancadas de chuva estão atrapalhando a visibilidade do motorista e provocando pequenos acidentes. A viagem entre Caraguatatuba e Sao José dos Campos, que normalmente demora uma hora, chega a duas horas.