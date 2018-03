Chuva frustra manifestação contra intervenção no DF

Depois do ato, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Distrito Federal, Francisco Caputo, entregou ao presidente em exercício do STF, Cezar Peluso, um manifesto contra a intervenção. No manifesto, é citada frase do ex-deputado federal Ulysses Guimarães: "Brasília não pode ser o túmulo da democracia."

Enquanto os manifestantes se preparavam para o ato em frente ao tribunal, inesperadamente, um homem, que se identificou como Rana Iaub Alexandre, entrou no plenário do STF, pegou o microfone reservado aos advogados e disse que tinha uma denúncia a fazer. Ele foi retirado a força por seguranças do tribunal diante dos ministros, que ficaram surpresos com o incidente.