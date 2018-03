Lula, então, estava retornando a Brasília, por volta das 11 horas, no avião da Presidência. A chegada na Base Aérea estava prevista para as 11h30. À tarde, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), o presidente voltará a discutir com ministros a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que será lançada na próxima segunda-feira.