Chuva atrapalha chegada de Dilma ao Congresso O preparativo para a presidente eleita, Dilma Rousseff, subir a rampa no Congresso foi desfeito por conta da chuva que cai na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Aguardam a petista na chapelaria do Congresso o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS).