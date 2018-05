Churrasco reúne Lula e três governadores No Estado do Rio desde sexta-feira, o presidente Lula participou de um churrasco, ontem, na companhia dos governadores do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), e de Sergipe, Marcelo Déda (PT). O almoço foi na casa de praia de Cabral, em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense, à qual o presidente chegou no sábado.