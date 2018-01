"Choque de gestão de Alckmin é de 10 volts", diz Marco Aurélio O coordenador do programa de governo do PT, Marco Aurélio Garcia, também chefe da assessoria especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse hoje que o prometido choque de gestão, como a redução do número de ministérios, anunciado pelo candidato tucano Geraldo Alckmin, não passará de "um choque de 10 volts". "O País tem problemas mais sérios. Se o candidato do PSDB acha que reduzir o número de ministérios é um choque de gestão, mostra que tem intenção de fazer apenas coisas cosméticas", criticou o coordenador do programa de governo da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Em São Paulo, qual foi o choque de gestão de Alckmin? Na segurança pública? Veja no que deu", disse ele, numa referência aos ataques terroristas do PCC no mês passado. Geraldo Alckmin prometeu ainda reduzir os impostos, por meio de uma reforma tributária. Para Marco Aurélio Garcia, o discurso da redução dos impostos mostra que Alckmin apenas defende a teoria liberal. "A redução dos impostos é a proposta dos liberais. É sempre assim". Para ele, a redução de investimentos defendida pelos "liberais" visa, no fundo, a cortar os gastos sociais feitos pelo governo do PT.