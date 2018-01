Chinesa é assassinada no centro de São Paulo Mais um crime de morte volta os olhos da polícia para a chamada "Mafia Chinesa" da cidade de São Paulo. A comerciante Lu Xinrui, de 27 anos, foi atingida por vários tiros, no início da noite, à entrada do Shopping 25 de Março, no centro da capital paulista. A vítima morreu ao ser socorrida no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórida. Lu Xinrui estava na porta do primeiro andar do shopping, quando foi atacada. A ação foi rápida. Um homem aproximou-se e, sem nada dizer, efetuou um disparo. Ferida, Lu Xinrui ainda tentou correr, mas foi acançada e atingida por vários tiros. O comportamento do agressor, que não parou de atirar enquanto não percebeu que a havia atingido mortalmente, mesmo estando diante de um grande número de testemunhas, leva a crer que não se trata de assalto. A polícia nega-se a fazer qualquer comentário e dar informações sobre o crime e suas suspeitas, ou sobre o comportamento e descrição do criminoso. Mas há grandes possibilidades de que seja mais um crime praticado por aquele grupo internacional que tem agido tanto em São Paulo quanto na divisa com o Paraguai.