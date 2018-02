Chinaglia volta a criticar edição de MPs pelo governo O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), voltou a criticar a prática do governo de editar um número excessivo de medidas provisórias (MPs), as quais, uma vez vencido o prazo de apreciação, passam a trancar a pauta e têm que ser votadas antes de qualquer outra matéria. Chinaglia alertou para o fato de que as MPs, além de atrapalharem a Câmara e o Senado - que ficam impedidos de elaborar suas próprias pautas - prejudicam a votação de projetos de interesse do próprio governo. O deputado deu como exemplo o caso da reforma tributária. Muitas vezes, quando um projeto de interesse do governo entra na pauta, sua votação é adiada pelo fato de haver uma ou mais medidas provisórias trancando a pauta. "O governo precisa estar cada vez mais ciente de que, se continuar editando medidas provisórias, vai comprometer a votação de projetos que considera importantes, como a reforma tributária", declarou o presidente da Câmara.