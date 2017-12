Chinaglia vai nomear até quinta relatores das MPs do PAC O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou nesta quarta-feira, 14, que até quinta-feira ele pretende nomear os relatores das medidas provisórias (MPs) que compõem o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e os presidentes das comissões que serão criadas para analisar os projetos do programa. De acordo com o presidente da Casa, os relatores serão escolhidos entre deputados de partidos que integram a base, mas também entre os integrantes das legendas de oposição. Ele disse que, ao todo, serão criadas na Casa quatro comissões especiais por causa do PAC. Um outro projeto, como altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, terá de ser tratado no âmbito do Congresso Nacional e não apenas na Câmara. O presidente da Casa afirmou que o fato de o governo já ter antecipado que criará garantias para o uso de dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) nos investimentos facilita a discussão da MP do PAC que aborda esse assunto. "Isso tranqüiliza a Casa em relação a esse tipo de divergência que já estava sendo levantada", afirmou.