Chinaglia: texto sobre FPE pode ser alterado na Câmara

Perguntado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, se, com modificações na Câmara, a matéria teria como ser apreciada pelo Senado antes do prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 23 de junho, o líder do governo disse que isso é "uma preocupação". Ele afirmou, no entanto, que uma eventual votação no Senado para chancelar ou rejeitar possíveis modificações da Câmara deve ser mais curta.

O projeto que altera a distribuição do FPE já foi aprovado pelo Senado e precisa ser votado na Câmara. Ele mantém até 2015 as regras atuais do rateio do fundo. Esse ponto preocupa parlamentares uma vez que foram essas regras que o STF julgou inapropriadas em 2012. Tal qual saiu do Senado, a proposta poderia ser mais uma vez questionada pela Corte, alega o relator do texto.

Neste momento, o colégio de líderes da Câmara discute a pauta da semana. Entre os projetos que podem ir a voto nesta semana, está o do FPE.