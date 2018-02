Chinaglia quer protesto formal contra espionagem dos EUA O líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), informou ao Estado de S. Paulo que vai sugerir um protesto formal do Congresso Nacional contra a espionagem norte-americana. "Me parece não haver dúvidas de que houve espionagem. Isso fere a nossa soberania, invade a nossa privacidade e, no caso da presidente Dilma, é de um abuso inaceitável", criticou o deputado ontem à noite, após a exibição da reportagem do Fantástico, da TV Globo, que revelou que a Agência Nacional de Segurança Americana (NSA, na sigla em inglês) mantém um esquema para espionar a presidente Dilma Rousseff e seus principais assessores.