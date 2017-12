Chinaglia promete resolver a questão do salário parlamentar A campanha do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) ganha os gabinetes dos deputados nesta semana, prometendo solução para os salários dos parlamentares. Na carta-compromisso que será entregue a todos os deputados, Chinaglia não falará de valores, mas lançará esse debate na Câmara para ser resolvido no início de seu mandato, caso seja eleito e consiga derrotar o adversário Aldo Rebelo (PCdoB-SP). Os dois disputam a vaga de presidente da Casa. "Essa pauta vai ser debatida e resolvida sem temor. Estou tranqüilo, inclusive para defender a equiparação salarial", disse Chinaglia. "Não vou fugir desse assunto. Vamos resolvê-lo de maneira breve, se eu vier a ser o presidente da Câmara. Vou fazer um debate aberto", continuou. No mês passado, o petista defendeu a equiparação dos salários dos parlamentares aos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o que elevaria o salário atual de R$ 12.847 para R$ 24.500. O reajuste de 90,7% decidido pelas Mesas Diretoras da Câmara e do Senado provocou protestos na sociedade, ações na Justiça e acabou derrubado pelos ministros do STF. "Não posso dar as costas para a sociedade, mas se a construção do debate na Câmara levar à equiparação (com o salário do ministro do Supremo), eu a defenderei", disse Chinaglia. Ele considerou a condução política do debate em dezembro "um desastre" e argumentou que, com a decisão do Supremo, o conjunto de deputados não teve sequer a reposição da inflação dos últimos quatro anos.