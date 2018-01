Chinaglia pede votos em evento realizado por deputadas

As parlamentares já estão reunidas em um restaurante localizado no mezanino da Torre de TV, em Brasília. O candidato a presidente, no entanto, ainda não apareceu e deve atrasar mais em função de uma reunião de última hora com representantes do PRB e o ministro dos Esportes, George Hilton. A assessoria de Chinaglia não confirma a reunião.

O evento do qual Chinaglia participará ainda hoje conta com a presença de uma parlamentar do PR, Clarissa Garotinho, eleita ano passado pelo Rio de Janeiro. Além das parlamentares, duas ministras se encontram no evento: Ideli Salvatti, secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; e Eleonora Menicucci de Oliveira, secretaria de Políticas para as Mulheres. Com o atraso de Chinaglia, as deputadas começaram a reunião sem ele. Elas fizeram apresentações e discursos. As deputadas no local representavam PT, PDT, PCdoB, PR e PP.