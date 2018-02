Chinaglia pede que governo envie reajuste de servidores O presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou hoje que "seria bom, para tranqüilizar todo mundo", que o governo apresentasse ao Congresso Nacional, por medida provisória (MP) ou projeto de lei, a proposta de reajuste salarial negociada com várias categorias do serviço público. Segundo o deputado, independentemente do instrumento legislativo a ser usado pelo governo, se a proposta chegar ao Legislativo da forma como foi acertada com os servidores, isso facilitará sua tramitação no Congresso. Chinaglia disse que tem ouvido dos servidores a queixa de que o governo não estaria cumprindo o que foi negociado. "Se os próprios servidores não se sentirem contemplados e passarem a pressionar a Câmara, vai-se instalar uma disputa entre governo e oposição, e a votação da matéria acabará demorando mais", alertou o deputado.