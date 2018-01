Chinaglia minimiza prazo do DEM para demitir 'infiel'

O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), minimizou nesta quinta-feira, 20, a decisão do Democratas, que deu prazo de 15 dias para que o suplente do deputado Walter Britto Neto (PRB-PB) tome posse. Veja também: Leia a íntegra do voto do relator Joaquim Barbosa Veja a cronologia e entenda a fidelidade partidária Judiciário 'legisla' nas brechas que tem, diz analista; ouça "Eu acho que eles (membros do PRB) têm a legitimidade de reivindicar o mandato, a legitimidade de tomar a iniciativa que quiser tomar. Da minha parte, eu também vou continuar trabalhando com essa mesma tranqüilidade, fazendo consultas, ouvindo inclusive outros parlamentares para além da Mesa", disse. Walter Britto Neto teve o mandato cassado por infidelidade partidária. A Câmara, no entanto, ainda não empossou o suplente. Recurso decidido na Comissão de Constituição e Justiça atesta que o suplente só pode tomar posse depois de o caso ter sido transitado em julgado no Supremo Tribunal Federal e não no Tribunal Superior Eleitoral, como foi o caso.